Умер звезда фильмов «Курьер на Восток» и «Наследники»

Умер 78-летний актер театра и кино Валерий Музыка. О смерти знаменитости сообщили в Луганском русском драматическом театре.

Источник не привел информацию о причине ухода из жизни артиста. Также не сообщает о дате и месте похорон.

Напомним, что Валерий Музыка был не только актером, но и режиссером, поэтом, а также писателем. Он родился 9 мая 1946 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). Окончил Государственный институт театрального искусства Луначарского и рано начал выступать на театральных сценах.

Много лет, вплоть до 2006 года, мужчина был предан Луганскому областному русскому драматическому театру. В 1988 году ему дали звание Заслуженного артиста Украинской ССР. Зрителям он запомнился как герой фильмов: «До последней минуты», «Делись огнем», «Наследники», «Курьер на Восток».

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