Умер звезда фильма «Мечте навстречу» Борис Борисёнок

Умер советский и белорусский актер Борис Борисёнок, снимавшийся в фильме «Мечте навстречу». Ведущего мастера сцены и звезды телевидения не стало на 90-м году жизни. Об этом сообщили в его театре.

По информации учреждения, мужчина скончался 2 октября 2024 года. Но о причинах и месте похорон не сообщается.

Борис Васильевич родился в 1934 году в Березино в Минской области. В 1956 году он окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт и сразу же начал свою карьеру в Театре юного зрителя в Минске. За свою карьеру он сыграл около 120 ролей, а с 1961 года активно снимался в кино. Он участвовал в картинах: «Рассказы о юности», «Среди добрых людей», «Мечте навстречу» (где он исполнил главную роль Андрея), «Руины стреляют…» и других.

Неоднократно отмечался почетными грамотами Министерства культуры Республики Беларусь и Минского горисполкома, в том числе орденом Франциска Скорины (2014 г.).

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