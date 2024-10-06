Скончался актер, сыгравший депутата Виталия Наливкина: названа причина смерти

В ночь на 6 октября умер актер Андрей Неретин, сыгравший депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале. Ему было 48 лет.

О кончине Неретина сообщает Telegram-канал Mash и ряд других СМИ. Артист умер во сне из-за оторвавшегося тромба. До этого он пил спиртное несколько дней подряд.

В последнее время у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес инсульт и сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Из-за этого он плохо передвигался. Неретин мог дойти только до магазина и обратно.

Проблемы со здоровьем привели к алкоголизму. Депутат Вячеслав Гнездилов рассказывал, что после завершения съемок скетчей артист остался без денег и жил на окраине Уссурийска. Фанаты помогли собрать ему определенную сумму на продукты и оплату ЖКХ.

Неретин играл «председателя исполнительного комитета Уссурийска» Виталия Наливкина. Шоу с его участием вышло на YouTube в 2019 году. Его образ стал пародией на российских чиновников. Некоторые выпуски набрали по 6 млн просмотров. На авторов проекта возбуждали уголовное дело о хулиганстве. После этого съемки прекратились.

Ранее знаменитый польский актер Ежи Мольга скончался в возрасте 91 года.