Умер самый долгоживущий человек с прогерией

В Италии умер самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения (прогерией) Сэмми Бассо. Ему было 28 лет.

О смерти Бассо сообщает Reuters со ссылкой на Итальянскую ассоциацию по борьбе с прогерией.

«Сегодня наш свет, наш проводник погас. Спасибо, Сэмми, что сделал нас частью своей прекрасной жизни», — сказано в некрологе.

Бассо родился в итальянском городе Скио. Болезнь у него диагностировали в возрасте двух лет. Прогерия — синдром, вызывающий стремительное старение организма. В основном люди с этим заболеванием живут в среднем около 13 лет.

О Сэмми узнал весь мир после документального фильма National Geographic «Путешествие Сэмми». В нем рассказывается о поездке Бассо с семьей и лучшим другом по легендарной 66-й трассе США от Чикаго до Лос-Анджелеса.

Именно семья Бассо основала Итальянскую ассоциацию по борьбе с прогерией, чтобы дать своему ребенку самое лучшее.

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