Умер от болезни в 75 лет актер Нильс Ареструп, сыгравший в фильме «Дюна»

В пригороде Парижа умер известный во Франции актер Нильс Ареструп. Ему было 75 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что актер ушел из жизни в своем доме в окружении семьи, сообщает Deadline.

Вдова Ареструпа, актриса Изабель Ле Нувель сообщила, что ее муж «отважно сражался с болезнью».

В 2013 году Ареструп снялся в фильме «Дюна». Кроме того, в его фильмографии картины «Мое сердце биться перестало», «Пророк», «Ее зовут Сара», «Скафандр и бабочка».

Нильс Ареструп был удостоен трех премий «Сезар», которая является аналогом «Оскара».

Ранее в возрасте 44 лет скончался бывший барабанщик рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар. Тело музыканта нашли в его доме в Теннеси. Музыканта обнаружили без признаков жизни 26 ноября. Причина смерти устанавливается.