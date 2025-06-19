Умер звезда аргентинских теленовелл Роберто Моска

В возрасте 83 лет умер артист театра и кино, режиссер и продюсер, звезда аргентинских сериалов и теленовелл Роберто Моска. Об этом сообщается на сайте аргентинского профсоюза деятелей искусства.

В некрологе Роберто назвали выдающейся личностью национальной сцены. Он посвятил искусству более 60 лет, став одним из ведущих актеров театра Teatro San Martín.

Моска родился 3 марта 1942 года в Италии, а в восьмилетнем возрасте переехал с семьей в Аргентину. Его творческий путь начался в 12 лет, в детском театре «Пиноккио».

В кино он дебютировал в середине 1960-х, снявшись в таких проектах, как: «Студия 1», «Один, два, три… отвечает снова», «Ночь воровства», «Подпольный человек», «Что такое осень?», «Отверженные» (экранизация Гюго, 1981), «Если умолкнет певец» и многих других.

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