В возрасте 93 лет умер снявшийся почти в 300 фильмах актер Мануэль Сарсо

В ночь на 17 июня в возрасте 93 лет ушел из жизни известный испанский актер Мануэль Сарсо. Мужчина умер после сердечного приступа, сообщает El Confidencial.

Мануэль Лопес Сарса (полное имя актера) родился 26 апреля 1932 года в Мадриде. Его путь в киноиндустрии начался более 70 лет назад — впервые актер дебютировал на экране в 1951 году. За это время он успел поработать с самыми известными режиссерами Испании и сняться в культовых фильмах.

Среди наиболее известных работ Сарсо такие картины, как: «Встреча с гуманоидами», «Город зомби», «Стервятники над городом», «Черная маска», «Нескромное обаяние порока» Педро Альмодовара, «Ангел смерти» Хесуса Франко, а также серия фильмов о борце за справедливость Койоте. Всего он снялся в около 300 проектах.

В 1960 году актер чудом выжил после клинической смерти. Он получил серьезные травмы, спасая женщину во время пожара.

Ранее умер в возрасте 33 лет певец Рикардо Хосе Крус Матос, известный под псевдонимом Марвел Бой.