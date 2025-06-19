Скончалась актриса Ким Вудберн, которая родила мертвого сына и похоронила в парке

В возрасте 83 лет скончалась английская актриса, телеведущая, писательница Ким Вудберн. В своей автобиографии она делилась, что в 23 года родила мертвого недоношенного сына и похоронила в парке.

Вудберн умерла в Чешире. Перед этим она некоторое время болела, пишет «Российская газета».

Ким известна как ведущая реалити «Насколько чист ваш дом?». Программа выходила с 2003 по 2009 годы.

Настоящее имя Вудберн – Патрисия Мэри Маккензи. Она родилась в 1942 году, в возрасте 16 лет ушла из дома. Утверждала, что подвергалась насилию со стороны отца.

Работала уборщицей, косметологом, моделью. Именно клининговая компания посоветовала ее на роль в сериале «Насколько чист ваш дом?», а создатели программы спустя три недели начали съемки с участием Ким.

Ранее сообщалось о смерти в возрасте 14 лет актера Габриэля Адесокана. Его похоронят в родной деревне матери в Башкирии.