Опубликовано 27 февраля 2024, 09:37
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Умер звезда американских сериалов и кино Чарльз Диркоп
Актер из сериала «Звездный путь» Чарльз Диркоп умер в возрасте 87 лет.
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25 февраля в больнице в Лос-Анджелесе умер в возрасте 87 лет американский актер Чарльз Диркоп. Он известен по ролям в сериалах «Звездный путь» и «Скорая помощь».
Как сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера, Диркоп умер в больнице после недавно перенесенного сердечного приступа и пневмонии.
Актер снялся в таких фильмах как: «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Афера», «Джеймс Дин». Актер также играл в сериалах «Женщина-полицейский и «Трудные времена на планете Земля».
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