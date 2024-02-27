Умер звезда американских сериалов и кино Чарльз Диркоп

25 февраля в больнице в Лос-Анджелесе умер в возрасте 87 лет американский актер Чарльз Диркоп. Он известен по ролям в сериалах «Звездный путь» и «Скорая помощь».

Как сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера, Диркоп умер в больнице после недавно перенесенного сердечного приступа и пневмонии.

Актер снялся в таких фильмах как: «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Афера», «Джеймс Дин». Актер также играл в сериалах «Женщина-полицейский и «Трудные времена на планете Земля».

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