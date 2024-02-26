Болела голова после падения у дома: озвучена причина смерти актера из сериала «Каменская» Павла Поймалова

Жена актера Павла Поймалова Наталья рассказала, что перед смертью он сильно ударился головой. Это произошло за несколько дней до трагедии – актер поскользнулся у дома и упал. Звезда сериала «Каменская» не стал обращаться к врачам.

Подробности приводит ИА Регнум.

«19 февраля был сильный гололёд на улице, он вышел в магазин и упал. Потом сам поднялся и пошёл домой, жаловался на головные боли, у него была гематома», - сообщила Наталья.

По словам жены, Поймалов был уверен: ничего страшного нет.

Несмотря на падение, актер несколько дней созванивался с женой и сестрой. Семья ни о чем не подозревала, пока телефон Поймалова не стал недоступен. Тогда по месту жительства актера вызвали МЧС. После вскрытия двери в квартире нашли тело.

Предварительно, причиной смерти стал отек головного мозга.

О смерти актера стало известно 26 февраля. Соответствующую новость опубликовал Московский театр юного зрителя. Что случилось с Поймаловым, не сообщалось.