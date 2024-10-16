Умер знаменитый советский фотограф Юрий Транквиллицкий
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Ушел из жизни советский фотограф-фронтовик Юрий Транквиллицкий. Об этом пишет mk.ru.
По данным источника, 99-летний фотограф умер 16 октября в своей квартире на бульваре Яна Райниса в Москве. Соцработник, который ухаживал за ветераном, вызвал врачей, однако его не смогли спасти.
В годы Великой Отечественной войны Транквиллицкий ушел на фронт в 17 лет и на протяжении многих лет работал в журнале «Советский союз». Позднее он выступал вице-президентом Международной Гильдии профессиональных фотожурналистов и преподавал фотокомпозицию на кинооператорском факультете ВГИКа.
За свои достижения мужчина получил звание заслуженного работника культуры РФ и был награжден Орденом Отечественной войны I степени.
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