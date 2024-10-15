После болезни умерла актриса и участница «АБВГДейки» Татьяна Непомнящая. Об этом сообщает The Voice.

Актриса театра и кино скончалась на 94-м году жизни после продолжительной болезни. Артистку похоронят 17 октября, отпевание пройдет в храме Святых Равноапостольных Великого князя Владимира и Великой Княгини Ольги.

Непомнящая получила известность как участница первых выпусков детской телепрограммы «АБВГДейка», где играла клоуна Таню. Актриса дебютировала в кино в 1969 году в фильме «Гори, гори, моя звезда». Также она снималась в таких проектах, как «Талант доброжелательности» и «Записки Пиквикского клуба».

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