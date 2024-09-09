В Тольятти умер журналист Антон Здобнов через месяц после 40-летнего юбилея

В Тольятти умер экс-доверенное лицо политика Григория Явлинского, журналист Антон Здобнов. 9 августа ему исполнилось 40 лет.

Официальная причина смерти Здобнова не раскрывается, однако известно, что в последнее время у него были проблемы со здоровьем.

Как пишет портал tolyatty.ru, Антон Здобнов работал на предвыборных кампаниях в Тольятти и в Москве, специализировался на политике.

В 2014 году стал продюсером фильма по одноименной повести писателя Владимира Козлова «Кожа».

Ранее скончался британский бас-гитарист Херби Флауэрс. Музыканту было 86 лет. Причина его смерти не раскрывается.

Также стало известно, что причиной смерти Героя России, летчика-снайпера Игоря Родобольского стали проблемы с сердцем. Кроме того, самый титулованный военнослужащий страны перенес пневмонию.