«Сердце не справилось»: раскрыта причина смерти самого титулованного офицера России

Причиной смерти Героя России, летчика-снайпера Игоря Родобольского стали проблемы с сердцем. Кроме того, самый титулованный военнослужащий страны перенес пневмонию.

«У отца была сердечная недостаточность, в связи с этим сердце не справилось, плюс он несколько лет назад переболел пневмонией, и видимо все это наложилось. Просто точной информации диагноза еще нет», - сказал в беседе с ИА Регнум сын летчика Олег Родобольский.

Он также уточнил, что военнослужащий скончался вечером 8 сентября. В настоящее время родственники ждут заключение из больницы, чтобы приступить к организации похорон.

«Очень много сослуживцев, с кем папа по работе взаимодействовал, очень много людей приедет с ним проститься. Время еще не определено, но это будет в Екатеринбурге», — сказал сын летчика.

Игорь Родобольский был награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденами «За военные заслуги» и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, двумя медалями «За воинскую доблесть». Кроме того, три раза представлялся к званию Героя России. Занесен в Книгу рекордов ВС РФ как обладатель максимального количества государственных наград, полученных одним военнослужащим ВКС России.

Игорь Родобольский принимал участие в Афганской войне, а также обеих чеченских кампаниях. В отставку вышел в звании полковника.

Ранее стало известно, что причиной смерти бывшего ведущего КВН Александра Маслякова стала неоперабельная опухоль. Легендарный телеведущий страдал о рака легких.