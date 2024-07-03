Умер заслуженный деятель искусств России Георгий Федоренко

Умер пианист и заслуженный деятель искусств России Георгий Федоренко. Мужчине было 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба Мемориального музея Елены Гнесиной при Российской академии музыки имени Гнесиных.

Мужчина ушел из жизни 1 июля 2024 года. Но информации о причинах смерти нет. Отмечается, что Георгий Федоренко был не только музыкантом, но и педагогом. Он окончил Новосибирскую консерваторию, после - аспирантуру ГМПИ имени Гнесиных по классу камерного ансамбля А.Д. Готлиба.

Его деятельность была связана с Ленинградской академической капеллой, где он работал концертмейстером. А еще семь лет он работал концертмейстером Московского камерного хора под управлением В. Минина.

Преподавательскую деятельность он начал в 1967 году, в ГМПИ-РАМ имени Гнесиных. А с 1989 по 2011 года был завкафедрой камерного ансамбля и квартета.

Артист гастролировал по Европе, США и Канаде, а также был организатором многих конкурсов.

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