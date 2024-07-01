Скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова

Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба БДТ им. Г. А. Товстоногова, где актриса прослужила более 40 лет.

Тарасова умерла на 87-м году жизни. Причина смерти в настоящий момент неизвестна.

Татьяна Тарасова начала играть в Большом драматическом театре в 1966 году. В БДТ ей удалось воплотить образы от тонко лирических до гротескно-комических. Артистка играла в «Идиоте», «Мольере», «Пиквикском клубе», «Ревизоре», «Последнем сроке» и других спектаклях.

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