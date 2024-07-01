Опубликовано 01 июля 2024, 17:56
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Скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова
В возрасте 86 лет умерла заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова.
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Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба БДТ им. Г. А. Товстоногова, где актриса прослужила более 40 лет.
Тарасова умерла на 87-м году жизни. Причина смерти в настоящий момент неизвестна.
Татьяна Тарасова начала играть в Большом драматическом театре в 1966 году. В БДТ ей удалось воплотить образы от тонко лирических до гротескно-комических. Артистка играла в «Идиоте», «Мольере», «Пиквикском клубе», «Ревизоре», «Последнем сроке» и других спектаклях.
Ранее мы писали, что скончался первый лауреат Международной Букеровской премии Исмаил Кадаре. Причиной смерти 88-летнего писателя стал сердечный приступ.
Также сообщалось, что в США умерла 33-летняя звезда франшизы «Уличные гонки» Лиззи Мьюзи.