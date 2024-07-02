Умер народный артист России Владимир Матвеев: нашли лежащим на полу

Народный артист России Владимир Матвеев умер в возрасте 72-х лет. Информацию подтвердила его жена в беседе с порталом 78.ru.

По словам супруги актера, в ночь с 1 на 2 июля у него остановилось сердце. Когда ему стало плохо, женщина сразу вызвала бригаду скорой помощи, но было уже поздно. Врачи приехали, но Матвеев был уже мертв. Он лежал без признаков жизни на полу.

Тело артиста забрали в морг. Жена Владимира заверила, что в последнее время он много жаловался на боли в груди. Точная причина смерти будет установлена позже.

На данный момент место и дата похорон неизвестны. Об этом будет сообщено дополнительно.

Напомним, что Владимир Матвеев играл в Театре имени Ленсовета, Красноярском ТЮЗе и «Молодом театре» Ленконцерта. В кино у него было более 100 различных ролей. Среди последних его проектов — «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Чернобыль», «Закрыть гештальт», «Ёлки последние», «Салют-7» и другие.

Ранее умерла заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова.