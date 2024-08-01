Умер заслуженный артист России Габибов, сыгравший 150 ролей

Умер заслуженный артист России и народный артист Дагестана Абдуллах Габибов. 75-летнего мужчины не стало во вторник, 30 июля. Об этом сообщили в министерстве культуры Дагестана.

Габибов был известен, как актер Лезгинского театра. Он сыграл более 150 ролей в классическом и современном репертуаре. Зрителям запомнились его роли в «Каменном госте» и «Короле Лире». В 1995 году ему присвоили звание народного артиста Дагестана, а в 2005 году — заслуженного артиста России.

Мужчина родился в 1949 году в селе Чах-Чах, обучался в Дербентском культпросветучилище и с 1967 года работал в Лезгинском театре.

Коллеги отмечают, что Габиб был обаятельным и благородным человеком. Кроме того, он занимался не только актерством, но и создавал музыку для спектаклей, переводил пьесы на лезгинский язык и озвучивал мультфильмы.

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