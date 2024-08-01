Скончался актер из сериала «Иван Грозный» Александр Корепанов

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, поэт Александр Корепанов. Соответствующая информация появилась в его профиле на агрегаторе «Кино-Театр.ру».

81-летний артист умер 22 июля, однако об этом стало известно лишь сейчас. Причина смерти не раскрывается.

Александр Корепанов был артистом мимического ансамбля Государственного академического Большого театра России.

Среди проектов, в которых он снимался, картины «Когда я стану великаном», «Трам-тарарам, или бухты-барахты», сериал «Иван Грозный», где он исполнил юродивого, и другие.

Ранее мы писали, что в возрасте 86 лет умер итальянский актер Роберто Херлицка, сыгравший в фильме Никиты Михалкова «Очи черные».

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