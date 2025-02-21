Умер записавший первые хиты МакSим музыкант из Казани Олег Прозетов. Об этом сообщает KazanFirst.

На 58-м году жизни умер звукорежиссер и аранжировщик Олег Прозетов. По информации источника, Олег страдал от проблем с сердцем, из-за которых проходил лечение в больнице.

Известно, что прощание состоится 22 февраля в 10:30 у морга ГКБ №12.

В студии Прозетова, которая расположена на Таганке в Москве, записывался один из студийных альбомов МакSим.

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