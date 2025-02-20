Умер от тяжелой болезни актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев

В Санкт-Петербурге умер актер Геннадий Косарев, известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Ему было 64 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Руководство петербургского Молодежного театра на Фонтанке, в труппе которого состоял актер, сообщило, что он ушел из жизни после продолжительной болезни 19 февраля.

Геннадий Косарев в 1981 году окончил ГИТИС. После этого поступил на службу в Московский театр им. Маяковского, а в 1992 году поступил в труппу Молодежного театра на Фонтанке, где прослужил более 30 лет.

«Жизненная стойкость, верность любимому делу всегда выделяли Геннадия Евгеньевича. Борясь с тяжелой болезнью, он продолжал выходить на сцену – не мог подвести зрителей и коллег. Еще неделю назад он играл в спектакле "Жозефина и Наполеон"... Своем последнем спектакле...» — говорится в некрологе театра.

Косарев сыграл в 44 фильмах и сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Господа офицеры», «Братья», «Предсказание» и других.

Ранее скончался шотландский актер кино и телевидения Джеймс «Джимми» Мартин. 13 марта артист мог бы отметить свой 94-й день рождения. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.