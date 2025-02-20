Режиссер Александр Кононов умер в самолете, который экстренно вернулся в Москву. Об этом сообщает mk.ru.

20 февраля рейс, летевший из московского «Шереметьево» в Иркутск, экстренно приземлился в аэропорту вылета. Сообщалось, что на борту одному из пассажиров стало плохо. Им оказался режиссер ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов.

Кононов сначала потерял сознание, а позже его сердце остановилось прямо в полете. Двое медиков, находившихся на борту, не смогли помочь мужчине. Причиной смерти режиссера стал сердечный приступ, ему было 77 лет.

Известно, что Кононов проходил лечение от рака. В Москву он прилетал на обследование, после которого намеревался вернуться домой. Вместе с Кононовым на борту находились его жена и сын.

Директор «Дворца культуры „Нефтехимик“» Антонина Кокошникова принесла соболезнования родным и близким режиссера.

«Он внёс огромный вклад в развитие ангарской культуры. В качестве поэта и режиссёра принимал участие в создании масштабных проектов — таких как губернаторские праздники, традиционные дни русской духовности и культуры в Иркутске. Театр для него — это его детище», — заявила она.

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