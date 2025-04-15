Умер за пять дней до своего 59-летия актер и режиссер Жозе Плива

Умер актер и режиссер Жозе Плива. Мужчина не дожил до своего 59-летия всего пять дней. Об этом сообщает La Nouvelle Tribune со ссылкой на источники.

Плива скончался 12 апреля. Он известен как африканский актер, режиссер, писатель, драматург, поэт и деятель театра. Причины смерти не сообщаются. Также нет информации о похоронах артиста. На момент смерти он находился в Майами.

Знаменитость был лауреатом Французской академии для молодых авторов. Жозе родом из города Бенина. Он появился на свет в 1966 году. Критики отмечали его работу и называли мужчину одним из самых успешных современных драматургов.

«Его творчество отличается высочайшим художественным уровнем и внесло серьезный вклад в африканскую, европейскую, американскую и карибскую культуру», – говорится в некрологе.

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