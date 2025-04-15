Включен в Зал славы рок-н-ролла: барабанщик группы Judas Priest Лес Бинкс умер в возрасте 73 лет

Барабанщик культовой британской метал-группы Judas Priest Лес Бинкс ушел из жизни. Ему было 73 года. Что стало причиной смерти музыканта, пока не известно.

По информации Metro, о случившемся сообщили представители коллектива, где играл Бинкс. Они выразили соболезнования родным, друзьям и поклонникам известного британца.

Лес вступил в Judas Priest в 1977 году. Он участвовал в записи трех альбомов группы. Коллектив впоследствии стал одним из самых влиятельных в истории. Всего было продано более 50 миллионов копий альбомов по всему миру.

Из-за конфликта Бинкс покинул Judas Priest. Но несмотря на это, в 2022 году он был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее сообщалось о смерти английской актрисы и обладательницы премии «Эмми» Джин Марш. Ей было 90 лет.