«Чем-то травили»: невеста актера из «Солнечного удара» Алферова заявила, что его могли убить

Невеста актера Владимира Алферова не верит в то, что его смерть наступила из-за проблем со здоровьем. Она уверена — ее жениха могли убить. А все из-за дорогой картины, которой он владел.

По словам возлюбленной Владимира Людмилы, перед смертью в окружении актера появились странные люди. Они вполне могли знать о произведениях искусства, которые хранил Алферов. Например, в его коллекции была картина XVII века. Она, как утверждает женщина, очень ценная.

Людмила не исключает, что ее любимого могли отравить. Она рассказала, что эти подозрительные люди носили актеру еду.

«У меня есть подозрения, что его, когда подкармливали, чем-то травили. И именно, наверное, целью была и была картина XVII века. Я точно знаю, что в марте она была у Володи, он сам об этом говорил», - рассказала Людмила в беседе с aif.ru.

Причина смерти Алферова до сих пор неизвестна, так как вскрытие не проводилось. Людмила обратилась в прокуратуру, в которой ей сообщили, что будет проведено расследование.

Ранее невеста Владимира Алферова заявила, что перед смертью у него диагностировали рак.