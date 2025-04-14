С начала СВО участвовал в отправке гуманитарных грузов: белгородский депутат Сергей Сиротенко умер в 64 года

Депутат Белгородской областной думы и гендиректор кондитерской фабрики «Белогорье» Сергей Сиротенко ушел из жизни. Ему было 64 года.

О смерти народного избранника сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он написал, что белгородский депутат внес большой вклад в развитие области. Что стало причиной смерти Сиротенко, губернатор не указал.

Также Гладков отметил вклад депутата в поддержку российских бойцов на передовой. Он отправлял военнослужащим гуманитарную помощь.

«С начала специальной военной операции Сергей Иванович участвовал в формировании гуманитарных грузов для наших бойцов на передовой. Мы всегда будем помнить Сергея Ивановича…» — написал губернатор.

Ранее сообщалось о смерти последнего из живших в Ингушетии ветеранов Великой Отечественной войны. Магомеду Медарову было 100 лет.