Умер ямайский регги-исполнитель Оуэн Грэй, две недели назад отметивший 86-летие

Ушел из жизни ямайский певец, легенды регги-музыки Оуэн Грэй. Артист скончался в воскресенье, 20 июля. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. О его кончине пишет журнал Far Out.

Две недели назад артист отметил свой 86-й день рождения.

Оуэн Грэй родился в 1939 году в Кингстоне. В возрасте девяти лет выиграл свой первый песенный конкурс. Записывать музыку начал с 1959 года.

В 1962 году переехал в Великобританию, где стремительно обрел популярность. Его творчество признавали не только в карибской общине, но и среди только начавшего формироваться молодежного субкультурного движения модов.

Некоторое время Грэй жил в Новом Орлеане. Потом вернулся на Ямайку, а в 1980-х поселился в Майами, переключившись впоследствии на музыку госпел.

Ранее в возрасте 65 лет скончалась другая легенда регги, ямайский певец Cocoa Tea (настоящее имя — Кэлвин Джордж Смит).

Также «Страсти» писали о том, на 84-м году жизни умерла американская кантри-певица Хелен Корнелиус, известная по дуэту с Джимом Эдом Брауном.