Легенда ямайского регги Cocoa Tea скончался в возрасте 65 лет

Ямайский певец Cocoa Tea (настоящее имя — Кэлвин Джордж Смит) скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, причиной смерти артиста стала остановка сердца. Его жена рассказала также, что с 2019 года Смит боролся с лимфомой, а последние полгода жизни болел пневмонией.

Cocoa Tea родился в 1959 году в деревне рыбаков. Музыкальную карьеру онначал в 14 лет, дебютировав с песней Searching In The Hills. В 1984-м выпустил первый альбом.

Смит — один из самых популярных ямайских регги-исполнителей 1980-х годов. Также его высоко ценили за границей.

Ранее мы писали, что от остановки же сердца скончался известный американский певец и актер Дэнни Кокс.