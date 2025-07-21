В возрасте 83 лет умерла кантри-певица Хелен Корнелиус

В возрасте 83 лет скончалась американская кантри-певица Хелен Корнелиус (настоящее имя Хелен Лорен Джонсон – прим.). Наибольшую известность артистка получила благодаря дуэту с Джимом Эдом Брауном.

О смерти сообщает «Российская газета».

Корнелиус скончалась 18 июля. Причина смерти не уточняется.

Пик карьеры певицы пришелся на 1970-1980-е годы. Ее дуэт с Брауном имел большой успех, вместе артисты записали вереницу шлягеров. Альбомы и синглы певицы попадали в хит-парады, занимали вершины чартов.

В 1990-е годы Корнелиус открыла театр, где выступала каждый вечер. В последнее время снималась в американском комедийном сериале «Воссоединение семьи».

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