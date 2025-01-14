Умерла в 76 лет помощница режиссера Театра Маяковского Нина Белова

Умерла в 76 лет помощник режиссера Театра Маяковского Нина Белова. Причина смерти почетного работника культуры города Москвы не уточняется.

Об уходе Беловой из жизни сообщается в Telegram-канале театра.

Белова пришла в Маяковку в 1976 году, принимала участие в создании десятков спектаклей. В театре отметили, что эта работа скрыта от глаз зрителей – помощница режиссера занималась своим делом «с большой любовью».

В текущем репертуаре Белова вела как минимум восемь спектаклей, включая «Обломова», «Фауста» и другие. В 2024 году ее наградили благодарностью мэра Москвы.

«Скорбим всем коллективом о потере профессионала и прекрасного человека», - говорится в некрологе.

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