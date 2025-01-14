Скончался актер из «Ночного поезда на Москву» Роберт Мачрей

Скончался американский актер театра, кино и сериалов, артист озвучания Роберт Мачрей Уорд. Об этом сообщается в соцсетях похоронного дома, занимавшегося траурной церемонией.

Артист ушел из жизни в возрасте 79 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Роберт Мачрей Уорд появился на свет в 1945 году в Сан-Диего. Его актерская карьера началась в 1970-х. В фильмографии Мачрея есть такие картины, как «Трое — это компания», «Чирс», «Розанна», «Мыслить как преступник», «Ночной поезд на Москву».

Последний раз Мачрей снимался в ситкоме «Парки и зоны отдыха», после чего в 2011-м объявил о выходе на пенсию.

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