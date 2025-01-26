Умер актер Василий Черношкур, сыгравший с Катериной Ковальчук в сериале «Крепостная»

Скончался актер Василий Черношкур, сыгравший в сериале «Крепостная» с Катериной Ковальчук. Ему было 78 лет.

Информацию о смерти артиста подтвердили в Херсонском театре имени Николая Кулиша, где артист служил более 40 лет и сыграл около 200 ролей.

Известно, что Василий Черношкур ушел из жизни 25 января, однако причина его смерти не раскрывается. Также нет информации о том, где состоится церемония прощания и похороны.

Василий Черношкур окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого и поступил на службу в Херсонский областной академический музыкально-драматический театр им. М. Кулиша, сообщает The Voice со ссылкой на украинские СМИ.

Кинокарьера Черношкура началась только после его выхода на пенсию. Он вернулся в Киев и сыграл лакея Ивана в сериале «Крепостная». Его партнершей стала российская актриса Катерина Ковальчук, которая вышла замуж за комика Гарика Харламова.

В фильмографии актера также сериалы «Стажер», «Ветер в лицо», «Это я», «Чужая жизнь», «Опер по вызову» и другие телепроекты.

Ранее сообщалось, что 23 января скончалась старшая дочь российского писателя Михаила Шолохова Светлана. Она не дожила две недели до своего 99-летия.