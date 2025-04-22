Был одним из самых выдающихся джазменов: музыкант Терье Венаас умер от болезни Альцгеймера в 78 лет

Известный норвежский музыкант, контрабасист, участник множества международных проектов Терье Венаас ушел из жизни. Не так давно он отметил свое 78-летие, передает IMDb.

Подробности смерти джазмена не приводятся. Однако журналистам стала известна причина смерти Венааса — ей стали осложнения болезни Альцгеймера.

Терье родился в 1947 году в Молде. С начала 1960-х он начал играть в местных группах. Затем он перебрался в Осло, где работал в Club 7 — центре контркультурной жизни Норвегии. Через год появилась первая запись исполнителя в качестве сайдмена.

Венаас был лауреат нескольких наград. На родине его считали одним из самых выдающихся норвежских джазменов. Но при этом слава о вышла далеко за пределы страны.

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