Умер 92-летний скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Со слов знакомых, скульптор ушел из жизни около двух часов ночи.

На данный момент не уточняется, что стало причиной смерти и когда пройдут похороны.

В числе самых популярных работ Церетели: памятник Петру I и монумент «Дружба навеки» в Москве, «Слеза скорби» в Нью-Джерси, а также памятники во Франции и Испании.

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