Опубликовано 22 апреля 2025, 08:521 мин.
Умер 92-летний скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели
Mash: умер 92-летний скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели .
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Умер 92-летний скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Со слов знакомых, скульптор ушел из жизни около двух часов ночи.
На данный момент не уточняется, что стало причиной смерти и когда пройдут похороны.
В числе самых популярных работ Церетели: памятник Петру I и монумент «Дружба навеки» в Москве, «Слеза скорби» в Нью-Джерси, а также памятники во Франции и Испании.
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