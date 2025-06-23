Умер в возрасте 84 лет самый известный биатлонный болельщик Норберт Штарке

В Германии умер Норберт Штарке, которого называли самым известным в мире болельщиком биатлона благодаря шляпе с огромным количеством значков, в которой он появлялся на соревнованиях. Мужчине было 84 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет информации о том, где захоронят Штарке.

Информацию о том, что пожилой мужчина скончался, подтвердили представители клуба по настольному теннису города Кельн, который он основал.

«Наши мысли с его семьей и друзьями», — говорится в некрологе, который приводит Газета.Ru.

Ранее погиб обладатель кубка мира, призер чемпионата Европы и чемпион России по кикбоксингу Роман Пятница. Ему было 26 лет.

Также сообщалось, что пропавшего 37-летнего танцора Виктора Горелихина нашли мертвым. Оказалось, что он попал в аварию на мотоцикле и разбился насмерть. В 2011 году россиянин переехал в Таиланд, где зарабатывал на жизнь танцами.