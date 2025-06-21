Погиб в возрасте 26 лет обладатель Кубка мира по кикбоксингу Роман Пятница

Погиб обладатель кубка мира, призер чемпионата Европы и чемпион России по кикбоксингу Роман Пятница. Ему было 26 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Жена спортсмена Галина подтвердила, что Романа не стало в четверг, 19 июня, но отказалась сообщить подробности произошедшего. Она пообещала, что вся информация появится позже.

«Ребят, я вас очень прошу: вы делаете мне очень больно своими вопросами: „Что случилось? Отчего он умер?“ Я прошу вас не писать эти вещи», — приводит «Российская газета» слова Галины.

Известно, что Роман Пятница родился в Улан-Удэ. На его счету один поединок в профессиональном боксе, в ходе которого спортсмен одержал победу над Алексеем Масловым. Бой состоялся 3 февраля 2022 года.

Ранее умер впавший в кому музыкант из Екатеринбурга, известный под псевдонимом Flubba. Ему было 26 лет.

Сообщалось также о смерти актера Габриэля Адесокана, сыгравшего роль блогера Булата в российском фильме «Семья года». Через месяц мальчику должно было исполниться 15 лет.