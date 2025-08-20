Умер в возрасте 82 лет аргентинский актер и режиссер Роберто Вега

Умер Роберто Вега – аргентинский деятель искусства. Как сообщается в некрологе, знаменитый актер, режиссер, писатель, педагог, публицист, теоретик театра ушел из жизни 16 августа. Об этом пишет «Российская газета».

Вега занимал пост главы аргентинского актерского профсоюза и оставил после себя огромное наследие. Он поставил на сцене более сорока спектаклей, был одним из создателей Ассоциации театральных критиков и Аргентинской ассоциации авторов детской литературы.

Его авторству принадлежит ряд важных работ, среди которых «Театр и образование», «Театр и общество», «Театр и права детей и молодежи». Мужчине было 82 года.

