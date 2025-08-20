В возрасте 75 лет умер французский актер Гай-Патрик Сендеришен, написавший сценарий к «Мегрэ»

В Париже скончался актер и сценарист Гай-Патрик Сендеришен. В июле ему исполнилось 75 лет. О его уходе из жизни сообщает Peoplepill. Причина смерти не уточняется.

Сендеришен известен по фильмам «Комиссар Наварро», «Мегрэ», «Призрак смерти», «Высокое напряжение» и ряду других, к которым он писал сценарии.

Сам появлялся на экранах в таких кинолентах, как «Беспорядок», «Зимнее дитя», «Отец моих детей», «Молодая любовь», «Будущее» и в нескольких других.

Гай-Патрик родился в 1950 году в семье журналистов. С 1976 по 1981 год работал техником кино и телевидения, также был ассистентом оператора. При съемках фильма Люка Мулле «Происхождение еды» сам стоял за камерой.

Кроме работы в кино, Сендеришен, как и его родители, одно время был журналистом в издании Libération и редактором и членом редакционной коллегии Cahiers du cinéma.

В 2022-м вышел роман сценариста «Общество Монте-Кристо» о секретном объединении мстителей.

Ранее мы писали, что в Новосибирске на 78-м году жизни умерла российский режиссер-документалист, сценарист Элла Давлетшина.