В возрасте 80 лет умерла сыгравшая в сериале «Доктор Кто» хорватская актриса Ясна Утробичич

Хорватская актриса театра, кино и телевидения Ясна Малец Утробичич ушла из жизни в возрасте 80 лет. О ее смерти сообщает HNK Split. Ее кончину также подтвердили члены семьи.

Одна из ведущих актрис Хорватии появилась на свет 3 сентября 1944 года в Загребе. Впервые на сцену вышла еще в детстве. Окончила актерский факультет Академии драматического искусства города.

На ее счету работа в таких кинокартинах, как «Береза», «Иллюзия», «Безумный, запутанный, нормальный» и десятке других. Также Яна снялась в двух американских телесериалах: «Раскопки» и «Доктор Кто». Кроме того, сыграла в нескольких музыкальных клипах.

Сын Ясны — Илия Утробичич, также является актером и музыкантом. В 1980-х годах начинал как исполнитель национальной «тяжелой» сцены.

Ранее мы писали о том, что на 82-м году жизни умер советский актер и певец, создатель группы «Рок-отель» Хейго Мирка.