Российский журналист Фомиченко найден мертвым в туалете в Новосибирске

Российский журналист Юрий Фомиченко скончался в Новосибирске. Как сообщает sib.fm, он мог покончить с собой.

О уходе мужчины из жизни стало известно вечером 13 марта. Все произошло в одном из бизнес-центров города. По данным sib.fm, тревогу забила администратор — она обратилась к охраннику из-за того, что посетитель слишком долго находился в туалете. Сотрудники бизнес-центра вскрыли дверь и обнаружили бездыханное тело Фомиченко. Прибывшие врачи констатировали смерть.

Как отмечается, журналист был завсегдатаем джаз-клуба, находившегося в центре, и в тот вечер пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Незадолго до трагедии он написал в социальных сетях стихотворение, которые многие теперь расценивают как предсмертное.

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