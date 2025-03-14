Скончался актер Шинаси Юртсевер из турецкого сериала «Под прикрытием»

Ушел из жизни турецкий актер Шинаси Юртсевер. Соответствующая информация появилась в его профиле на портале IMDb.

Артист скончался накануне в Стамбуле. Причиной смерти 51-летнего Юртсевера стал рак желудка.

Шинаси Юртсевер появился на свет в 1973 году. Получил диплом театрального актера. Его кинодебют состоялся в середине 1990-х годов. Юртсевер прославился благодаря ролям в фильмах «Не самая обычная семья», «Под прикрытием», «Неудержимые», «Если бы я стал облаком» и других.

Последние проекты с участием актера вышли в 2025 году.

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