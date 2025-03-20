Умер в возрасте 57 лет гитарист групп Tequilajazzz и S.P.O.R.T. Олег Баранов

Умер бывший участник групп S.P.O.R.T., Tequilajazzz и «Бондзинский» Олег Баранов. Ему было 57 лет.

Баранов работал в указанных коллективах гитаристом, а также параллельно занимался продюсированием молодых музыкантов. Официальная причина и обстоятельства смерти артиста не раскрываются. Нет данных и о том, где состоятся похороны.

Российским слушателям Олег Баранов стал известен в составе поп-рок группы из Санкт-Петербурга S.P.O.R.T. В исполнении коллектива прозвучали хиты «Каникулы» и «Рыбалка».

Кроме того, Баранов записал три альбома с группой Tequilajazzz, сообщает aif.ru.

Ранее умер журналист, писатель и режиссер Виталий Мелик-Карамов. Ему было 77 лет. Официальная причина смерти не раскрывается.

Также сообщалось, что в Суздале на кинофестивале умер в возрасте 78 лет актер и поэт Вадим Жук. Известно, что он приехал в город, чтобы принять участие в фестивале анимации, но его внезапно заменили на другого артиста.