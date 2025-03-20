78-летний актер и поэт Вадим Жук внезапно скончался на кинофестивале в Суздале

Умер актер, сценарист и драматург Вадим Жук. Ему было 78 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что накануне он приехал в Суздаль, чтобы принять участие в фестивале анимации. Сердце поэта остановилось утром 20 марта при невыясненных обстоятельствах.

Как пишет NEWS.ru, Жук должен был вести церемонию открытия «Суздальфеста», однако перед началом мероприятия его заменили на другого артиста.

Вадим Жук снимался в фильмах режиссеров Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Антона Барщевского.

Кроме того, он известен российским телезрителям по передаче «Простые вещи», которую вел вместе с Михаилом Жванецким.

Ранее умерла актриса театра, педагог и режиссер Лариса Гурьянова. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.