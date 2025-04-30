Умер в возрасте 56 лет южнокорейский режиссер остросюжетных триллеров Пак Хи Гон. Об этом сообщает зарубежный портал OSEN.

По данным источника, мужчина был также известен как сценарист и продюсер. Он родился в 1969 году. Изучал в университете специальность «Английская литература». После обучался за границей, а также снимал музыкальные клипы.

Он начал карьеру в начале 2000-х и поставил шесть картин – драм и остросюжетных проектов. Среди его работы были ленты: «Скандал в Инсадоне», «Идеальная игра», «Фэншуй» и «Чемпион».

Последний фильм Пака вышел в 2023 году. Картина под названием «Объект преследования» в жанре триллер была представлена даже в России.

Звезда скончался 30 апреля, но причина смерти не называется. Также нет информации о дате и месте похорон.

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