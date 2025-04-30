52-летний актер Эдгар Фонт умер после смерти младшего сына от рака крови

52-летний актер Эдгар Фонт умер после смерти младшего сына от рака. Об этом сообщает «Российская газета».

На 53-м году жизни скончался актер Эдгар Фонт, известный по съемкам в боевиках. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Известно, что в феврале 2025 года артист похоронил младшего сына Акселя, которому было 18 лет. Молодой человек умер от рака крови. Его болезнь была выявлена в январе: Аксель «сгорел» за месяц.

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