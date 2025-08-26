Умер в госпитале индийский актер Динеш Мангалуру, работавший над 200 фильмами

В Индии на 64-м году жизни скончался актер и художник-постановщик Динеш Мангалуру. Как сообщает издание Deccan Herald, артист умер в больнице после продолжительной болезни.

Мангалуру был многогранным творцом: он не только сыграл более чем в сорока фильмах, но и выступил арт-директором почти двухсот картин. Его самым известным актерским образом стал контрабандист Шетти из популярной киносаги «Золотые прииски Колара» (K.G.F.).

Звезда начал свой путь на экране в 1988 году, затем взял паузу в 10 лет, а потом вернулся в профессию.

Прощание с Динешем Мангалуру состоится 26 августа в Бангалоре.

