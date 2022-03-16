Умер звезда Болливуда Ачьют Потдар, снявшийся в 125 фильмах

18 августа умер индийский актер Ачьют Потдар. Как сообщает Times Now, артист не дожил всего четыре дня до своего 91-летия.

Ачьют Потдар оставил после себя огромное творческое наследие. Его карьера, начавшаяся в конце 1970-х годов, была продуктивной: он снялся как минимум в 125 полнометражных фильмах и 95 сериалах, сыграл в 26 театральных постановках и принял участие в создании 45 рекламных роликов.

Одной из его самых знаменитых работ в кино стала роль в культовой комедии «Три идиота». Среди других заметных картин с его участием — «Крик раненого», «Победитель», «Оцепенение», «Стервятники», «Жгучая страсть», «Не плачьте по хромому Салиму».

До прихода в кино Ачьют Потдар вел насыщенную жизнь: в 1961 году он с отличием окончил университет, а затем до 1967 года служил в армии, выйдя в отставку в звании капитана. Свой творческий путь он начал на театральной сцене, а в кинематограф принес свой талант к созданию ярких характерных образов, которые и принесли ему широкую известность.

