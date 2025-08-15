Герой фильма «Сны о словах» Нджаттьела Сридхаран умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

13 августа скончался индийский лексикограф и составитель словарей Нджаттьела Сридхаран. Ему было 87 лет. Причиной смерти стали возрастные заболевания.

В 2021 году на экраны вышел фильм «Сны о словах», посвященный лингвисту. Картина завоевала множество наград, среди которых Национальная кинопремия Индии.

