Умер в 93 года один из создателей сериала «Секретные материалы» Дуглас Тернер

Умер один из создателей сериала «Секретные материалы» Дуглас Тернер. Ему было 93 года. Некролог публикует The Hollywood Reporter.

Новость о смерти Дугласа подтвердила его жена Джастин. Пока неизвестно, что стало причиной его кончины. Супруга звезды лишь отметила, что он ушел из жизни в собственном доме в Калифорнии еще 5 мая. Однако она решила сообщить об этом только сейчас.

К слову, Тернер стал известен как звукорежиссер. Он отдал этому направлению 36 лет своей жизни. Он принимал участие в работе над проектами «Человек-слон», «Старик и море», «Тысячелетие», «Закон Лос-Анджелеса», «Общество» и многими другими.

Ранее умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Аурора Клавель. Ей было 88 лет. Причина смерти неизвестна.

Также недавно СМИ сообщили о смерти итальянского актера Франко Мерли. Долгое время он боролся с болезнью, но так и не смог до конца вылечиться.