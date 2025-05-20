Итальянский актер Франко Мерли умер в 68 лет после продолжительной болезни

Умер итальянский актер Франко Мерли. Ему было 68 лет.

О смерти сообщила «Российская газета».

Мерли скончался в родном Риме. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Актер известен своим участием в проектах режиссера Пьера Пазолини. Он открыл Франко, когда тот работал на АЗС. Режиссер пригласил Мерли в одну из своих картин. Впоследствии фильм был удостоен Гран-при в Каннах.

В конце 1970-х годов актер оставил кинематограф и ушел на работу в банк. Последнее появление Мерли на экране состоялось в 2006 году, когда на Венецианском кинофестивале показали премьеру документального фильма о Пазолини.

Ранее сообщалось о смерти актрисы из сериала «Богатые тоже плачут» Ауроры Клавель. Ей было 88 лет.